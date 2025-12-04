Ричмонд
Путин: РФ настаивает на исполнении обещаний о нерасширении НАТО на восток

Российский лидер отметил, что это обещание было дано еще в 1990-х годах.

Источник: пресс-служба Кремля

Российский лидер Владимир Путин в интервью телеканалу India Today подчеркнул, что Москва требует соблюдения обещаний, предоставленных ей в открытой форме еще в в 1990-е годы, относительно недопущения расширения НАТО в восточном направлении.

«Мы не просим ничего необычного или неожиданного. Мы просто настаиваем на выполнении уже данных нам обещаний. Они не были придуманы вчера. Они были даны России еще в 1990-х. Никакого расширения на восток, об этом было заявлено публично», — отметил Путин.

Президент указал на несколько этапов расширения альянса со времен этих обещаний, достигнув кульминации с вовлечением Украины в НАТО. «Это нас совершенно не устраивает и представляет серьезную угрозу. Давайте вспомним, что НАТО — это военно-политический союз, и Статью 5 Вашингтонского договора, учреждающего НАТО, никто не отменял», — объяснил он.

В заключение, Путин напомнил, что при обретении Украиной независимости первым ратифицированным документом была Декларация о государственном суверенитете и независимости Украины.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не аннексировала Крым, а пришла на помощь жителям полуострова.

