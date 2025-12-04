Росфинмониторинг назвал решение ЕК о «чёрном списке» политизированным

Там напомнили, что Москва всегда была открыта к сотрудничеству по линии ПОД/ФТ и готова к экспертной работе. Аналогичным образом в Росфинмониторинге охарактеризовали и решение ФАТФ приостановить членство РФ. Еврокомиссия опубликовала обновлённый список 3 декабря, объяснив это «повышенными рисками» в сфере AML/CFT. Включение в такой перечень усложняет финансовые операции страны с европейскими контрагентами.