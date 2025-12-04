Росфинмониторинг назвал решение ЕК о «чёрном списке» политизированным

«Публикация ЕК не содержит конкретных указаний на какие-либо стратегические недостатки российской антиотмывочной системы. Документ готовился без участия российской стороны, что противоречит порядку проведения оценки третьих стран, установленному самим Союзом», — указали в Росфинмониторинге.
Там напомнили, что Москва всегда была открыта к сотрудничеству по линии ПОД/ФТ и готова к экспертной работе. Аналогичным образом в Росфинмониторинге охарактеризовали и решение ФАТФ приостановить членство РФ. Еврокомиссия опубликовала обновлённый список 3 декабря, объяснив это «повышенными рисками» в сфере AML/CFT. Включение в такой перечень усложняет финансовые операции страны с европейскими контрагентами.
Ранее Life.ru писал, что европейские страны рискуют лишиться порядка 190 миллиардов долларов инвестиций в Россию, если активы будут изъяты для предоставления репарационного кредита Украине. Европейские страны рискуют лишиться порядка 190 миллиардов долларов инвестиций в Россию, если активы будут изъяты для предоставления репарационного кредита Украине.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.