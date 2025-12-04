Мизулина заявила, что ВСУ хотели нанести ракетный удар во время концерта Shaman

Концерты Shaman в Белгороде отменили из-за информации о готовящемся ракетном ударе по ДК, где он должен был выступить, сообщила Екатерина Мизулина. По ее словам, ВСУ планировали ударить по площадке в момент исполнения на сцене гимна России. Сам музыкант и его супруга узнали об этом, когда уже были в Белгороде. Об отмене концертов стало известно накануне: городские власти объяснили ее «техническими причинами», а Shaman сообщил фанатам о «провокации со стороны ВСУ».