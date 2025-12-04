Премьер Франции предупредил, что провал дебатов о бюджете на 2026 год вызовет дефицит до 30 млрд евро

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дефицит бюджета социального страхования Франции может достигнуть 30 млрд евро, если депутаты не утвердят законопроект о финансировании социальной системы страны на 2026 год в установленные сроки. Об этом заявил премьер-министр Франции Себастьен Лекорню на заседании Национального собрания, сообщает ТАСС.
«Если этот бюджет не будет принят, то мы полностью потеряем контроль за нашей социальной системой, что приведет к дефициту на уровне 29−30 млрд евро в следующем году», — сказал Себастьен Лекорню.
По данным телеканала BFMTV, глава правительства еще 2 декабря направил письма в различные административные ведомства с просьбой оценить возможные последствия провала дебатов по социальному бюджету на 2026 год. В частности, он попросил представить «правовые и операционные последствия» такого сценария, включая влияние на работу медицинских учреждений, выплату пенсий и семейных пособий. Лекорню также просил руководителей этих ведомств предложить шаги, которые правительство могло бы предпринять для обеспечения непрерывности возмещения расходов.
Лекорню сделал это на фоне призывов оппозиции не голосовать за проект социального бюджета, переработанный Сенатом. Причиной этого стало в том числе то, что сенаторы отменили поддержанную депутатами Нацсобрания в первом чтении поправку о приостановке ряда положений скандальной пенсионной реформы 2023 года, касающихся увеличения возраста выхода на пенсию, а также поправки об индексации социальных выплат.
Премьер-министр Франции также рекомендовал членам правительства воздержаться от отправки новогодних открыток, чтобы сократить бюджетные средства. -0-