Премьер Франции предупредил, что провал дебатов о бюджете на 2026 год вызовет дефицит до 30 млрд евро

По данным телеканала BFMTV, глава правительства еще 2 декабря направил письма в различные административные ведомства с просьбой оценить возможные последствия провала дебатов по социальному бюджету на 2026 год. В частности, он попросил представить «правовые и операционные последствия» такого сценария, включая влияние на работу медицинских учреждений, выплату пенсий и семейных пособий. Лекорню также просил руководителей этих ведомств предложить шаги, которые правительство могло бы предпринять для обеспечения непрерывности возмещения расходов.