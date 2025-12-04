Путин напомнил, какой город был столицей Древней Руси до Киева

Новгород был столицей Древней Руси до того, как государственность перешла к Киеву. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью India Today.
«У нас российская государственность складывалась из нескольких центров. Первая столица, согласно истории, была в Новгороде на северо-западе, а затем переместилась в Киев», — рассказал Путин.
Он заявил, что это была Древняя Русь, и с тех пор Киев называли «Мать городов русских».
Глава государства прибыл в Индию с официальным визитом в четверг, 4 декабря. Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил Путина у трапа самолета. Как правило, индийский политик так не делает.
Ранее KP.RU писал, что Путин и Моди уехали на неформальный обед в машине премьера Индии. Российский лидер расположился в автомобиле на заднем сиденье справа. Это, согласно протоколу, место почетного гостя.