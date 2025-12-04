Моди подарил Путину книгу «Бхагавадгита» в русском переводе

Индийский премьер Нарендра Моди преподнес в качестве подарка российскому президенту Владимиру Путину одну из частей древнего индийского эпоса «Бхагавадгита», переведенную на русский язык.
«Подарил президенту Путину книгу Гиты на русском языке. Учение Гиты вдохновляет миллионы людей по всему миру», — написал Моди в соцсети Х*.
Учение Гиты, изложенное в «Бхагавадгите» — это «песнь» из индуистского эпоса «Махабхарата», которая представлена как беседа между богом Кришной и воином Арджуной перед сражением.
Напомним, Путин находится в Индию с официальным визитом, он продлится с 4 по 5 декабря. Моди лично встретил президент РФ у трапа самолета в аэропорту в Нью-Дели. После этого он опубликовал пост на русском языке о визите Путина, назвав его своим другом.
