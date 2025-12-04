В США рассказали о «смертельное ударе» по Украине со стороны ее союзника

Издание указывает, что его отказ поддержать план по российским активам помешал послать мощный сигнал президенту России Владимиру Путину, поэтому после саммита Европа и Киев были ослаблены противоречиями.
Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что правительство Бельгии жалуется на внешнее давление со стороны руководства НАТО и брюссельских властей Евросоюза ради заключения сделки по финансированию Украины за счет иммобилизованных российских средств.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше