В США рассказали о «смертельное ударе» по Украине со стороны ее союзника

Отказ Бельгии от плана по изъятию замороженных активов России на саммите в октябре стал «смертельным ударом» для Украины и европейских союзников. Такое мнение высказала американская газета Politico.

Источник: Reuters

Как отмечается в статье, решение бельгийского премьер-министра Барта де Вевера выбило почву из-под ног Евросоюза (ЕС) в критический момент.

Издание указывает, что его отказ поддержать план по российским активам помешал послать мощный сигнал президенту России Владимиру Путину, поэтому после саммита Европа и Киев были ослаблены противоречиями.

Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что правительство Бельгии жалуется на внешнее давление со стороны руководства НАТО и брюссельских властей Евросоюза ради заключения сделки по финансированию Украины за счет иммобилизованных российских средств.

