Объявлены сроки подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном

По его словам, 2025 год войдёт в историю региона, поскольку после почти трёх десятилетий конфликта стороны вплотную приблизились к заключению мира. Дипломат отметил ключевую роль трёхстороннего саммита в Вашингтоне в августе 2025 года, где президенты Азербайджана Ильхам Алиев и США Дональд Трамп, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию. Этот документ, состоящий из семи пунктов, подтвердил намерение Баку и Еревана завершить конфронтацию и открыть новую страницу в отношениях.