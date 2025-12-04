Ричмонд
Объявлены сроки подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном

Баку рассчитывает на официальное подписание мирного соглашения с Ереваном в 2026 году. Данное заявление сделал представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в Женеве.

Источник: Life.ru

По его словам, 2025 год войдёт в историю региона, поскольку после почти трёх десятилетий конфликта стороны вплотную приблизились к заключению мира. Дипломат отметил ключевую роль трёхстороннего саммита в Вашингтоне в августе 2025 года, где президенты Азербайджана Ильхам Алиев и США Дональд Трамп, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию. Этот документ, состоящий из семи пунктов, подтвердил намерение Баку и Еревана завершить конфронтацию и открыть новую страницу в отношениях.

В декларации указано, что стороны парафировали согласованный текст договора о мире и восстановлении дипломатических отношений и будут работать над его окончательной ратификацией. Амирбеков выразил уверенность, что следующий год позволит формально закрепить достигнутые договорённости и придать им юридическую силу.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что возвращение азербайджанцев на территорию нынешней Армении не должно вызывать опасений у армянского народа и руководства страны. Алиев подчеркнул, что азербайджанская диаспора исторически вносила вклад в развитие государственности стран проживания, не поддерживала сепаратистские тенденции и не создавала проблем для других народов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

