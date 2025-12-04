Посольство РФ: Лондон пытается санкциями сорвать мирные переговоры по Украине

Великобритания продолжает вводить новые санкции против России, пытаясь сорвать мирный процесс по урегулированию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства РФ в Лондоне.
«Налицо явное стремление сорвать набирающий обороты переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта вокруг Украины», — говорится в сообщении.
Представители дипмиссии отметили, что Россия оставляет за собой право на ответные действия в отношении Британии на фоне вводящихся ограничений. Новыми санкциями Лондон, по словам посольства, еще дальше отстраняет себя от ключевого политического процесса и урегулирования.
Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила Британию об ответных мерах на новые санкции. Напомним, что 3 декабря Лондон расширил на 12 позиций санкционный список в отношении России.