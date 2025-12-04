Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство РФ: Лондон пытается санкциями сорвать мирные переговоры по Украине

Посольство России в Лондоне заявило, что страна оставляет за собой право на ответные действия на новые санкции Британии.

Источник: Комсомольская правда

Великобритания продолжает вводить новые санкции против России, пытаясь сорвать мирный процесс по урегулированию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства РФ в Лондоне.

«Налицо явное стремление сорвать набирающий обороты переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта вокруг Украины», — говорится в сообщении.

Представители дипмиссии отметили, что Россия оставляет за собой право на ответные действия в отношении Британии на фоне вводящихся ограничений. Новыми санкциями Лондон, по словам посольства, еще дальше отстраняет себя от ключевого политического процесса и урегулирования.

Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила Британию об ответных мерах на новые санкции. Напомним, что 3 декабря Лондон расширил на 12 позиций санкционный список в отношении России.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше