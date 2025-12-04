Посольство РФ: Лондон пытается санкциями сорвать мирные переговоры по Украине

Представители дипмиссии отметили, что Россия оставляет за собой право на ответные действия в отношении Британии на фоне вводящихся ограничений. Новыми санкциями Лондон, по словам посольства, еще дальше отстраняет себя от ключевого политического процесса и урегулирования.