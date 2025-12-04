Путин об СВО, Трампе и сотрудничестве с Индией: главные заявления президента в интервью India Today

Путин обратил внимание на то, что Индия превратилась в одного из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на европейский рынок. Это связано в том числе с переработкой российской нефти на индийских НПЗ, но не сводится только к этому фактору. Путин подчеркнул, что взаимодействие России и Индии в энергетике не зависит ни от конфликта на Украине, ни от текущей конъюнктуры на рынке.