Путин считает, что использование нацвалют в БРИКС должно расширяться

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалу India Today, что возможности использования национальных валют для расчетов в БРИКС должны расширяться. Об этом сообщает РИА Новости.
«Нужно расширять возможности использования национальных валют», — сказал он.
При этом Путин отметил, что на данный момент не стоит задача ввести единую валюту в БРИКС. По его мнению, это должен быть спокойный процесс, без спешки, чтобы избежать грубых ошибок.
Кроме того, российский лидер считает, что следует шире использовать возможности Нового банка развития БРИКС.
Президент России Владимир Путин 4 и 5 декабря посещает Индию, в преддверии визита он дал интервью индийским журналистам. -0-