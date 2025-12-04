«Щупают почву»: Стало известно, почему Италия отказалась закупать оружие для Киева

Отказ вскрыл раскол внутри правительства. Вице-премьер и лидер «Лиги Севера» Маттео Сальвини выступил против дальнейших поставок, заявив, что они «подпитывают коррупцию» и не приближают мир. Глава МИД Антонио Таяни и Крозетто вступили с ним в публичный спор, отметив, что в текущих условиях «абсурдно» снижать поддержку Киеву. Для правящей коалиции такой открытый конфликт — редкость.
Недавний коррупционный скандал в Киеве, приведший к отставкам чиновников, стал для «Лиги» дополнительным аргументом. Но, по словам экспертов, отказ от PURL не означает разворота Италии от Украины. Это скорее попытка Рима «нащупать почву» в условиях изменяющейся международной обстановки и возможного перехода к переговорам.
Напомним, что Италия прекратила участие в американской программе PURL, предполагающей закупку вооружений для Украины. Рим сместил акцент на дипломатию. В случае достижения договорённостей и остановки боевых действий поставки оружия потеряют смысл.
