«Щупают почву»: Стало известно, почему Италия отказалась закупать оружие для Киева

Октябрьские сигналы о готовности Италии присоединиться к программе PURL так и не воплотились в решение: хотя министр обороны Гвидо Крозетто намекал союзникам по НАТО на участие, формально Рим оставался в стороне вплоть до середины ноября. Теперь Италия и вовсе объявила, что сосредотачивается на дипломатии, а не на закупках оружия для Украины. Об этом пишет РБК.