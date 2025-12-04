Замглавы МИД РФ заявил, что подготовка к «войне с Россией» стала нормальным состоянием общества на Западе

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка к «войне с Россией» стала нормальным состоянием общества на Западе. Об этом заявил журналистам заместитель главы МИД РФ Александр Грушко на полях Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), сообщает ТАСС.
«Эта подготовка к войне уже сегодня рассматривается как нормальное состояние европейского общества», — сказал он.
Грушко добавил, что Европа целенаправленно готовится к вооруженному столкновению с Россией. «Идет целенаправленная подготовка экономики, общества, военной организации к неизбежному вооруженному столкновению с Россией, которая назначена долговременной угрозой и которой маниакально приписываются абсурдные намерения напасть», — отметил он.
Грушко добавил, что «на грани фола» также балансирует ситуация на форуме по сотрудничеству в области безопасности. «Дискуссии в рамках структурированного диалога, призванного способствовать деэскалации военной напряженности, сначала заморозили, затем с нарушением всех процедурных основ проводили без участия России и Беларуси, что привело к глубокому кризису этого формата», — подчеркнул он.
Замглавы МИД РФ также указал на то, что западные страны относятся к вопросу урегулирования в Украине как к угрозе для их положения в мире. «Лондоном и странами ЕС раз за разом, последовательно и целенаправленно срывались и срываются все усилия по урегулированию конфликта, а сама перспектива политико-дипломатического урегулирования воспринимается как угроза для Запада и его положения в мире», — сказал дипломат. -0-