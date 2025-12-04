Замглавы МИД РФ заявил, что подготовка к «войне с Россией» стала нормальным состоянием общества на Западе

Замглавы МИД РФ также указал на то, что западные страны относятся к вопросу урегулирования в Украине как к угрозе для их положения в мире. «Лондоном и странами ЕС раз за разом, последовательно и целенаправленно срывались и срываются все усилия по урегулированию конфликта, а сама перспектива политико-дипломатического урегулирования воспринимается как угроза для Запада и его положения в мире», — сказал дипломат. -0-