Путин рассказал, сожалеет ли он о принятых ранее решениях

По словам Путина, его ключевое правило заключается в том, чтобы делать то, что он «не имеет права не делать». Он подчеркнул, что это внутреннее убеждение сформировалось у него естественным образом и является основополагающим в его работе.
«Такой вроде традиционный вопрос, на самом деле, но, мне кажется, оглядываться назад и сказать, что я бы переделал то и это, — более или менее бессмысленно. Сделано то, что сделано. В целом… Вы знаете, есть одно общее правило, моё правило, оно известное: я стараюсь делать то, что считаю не просто необходимым, а то, чего я не имею права не делать. Несмотря ни на что», — ответил Путин.
Ранее Владимир Путин в интервью высказался о пределах человеческой жизни, отметив, что буквального бессмертия не существует. По его словам, вечным является только Бог, а всё земное имеет свой конец. Одновременно российский лидер подчеркнул, что продление активной и здоровой жизни — вполне достижимая задача.
Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.