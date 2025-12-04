Владимир Путин заявил, что изменение климата не миф

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что изменение климата — это не миф.
В ходе беседы с представителями India Today Group, после записи интервью для India Today в Кремле, журналистка подняла вопрос об изменении климата, сославшись на слова президента США Дональда Трампа о том, что «либералы придумали миф об изменении климата».
«Отчасти он прав. Это не миф», — ответил Путин.
Российский лидер также выразил согласие с американским коллегой в отношении политических манипуляций вокруг данной темы. «Здесь он прав абсолютно, согласен», — заключил Путин.
