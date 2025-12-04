ВСУ запускали дроны с жилой многоэтажки в Димитрове и поплатились

Военное ведомство опубликовало ролик, на котором операторы БПЛА 27-й гвардейской мотострелковой дивизии наносят удар по пункту управления дронами. На кадрах видно, как объект был уничтожен.
Работа российских беспилотных систем. Видео © Минобороны России.
Судя по опубликованной записи, позиция находилась на плоской кровле жилого дома. Согласно сообщению Минобороны, удар был нанесён расчётом беспилотников группировки «Центр». Само видео демонстрирует работу операторов и момент точного поражения цели.
Ранее Минобороны РФ неоднократно заявляло о подобной тактике размещения военных объектов ВСУ в жилых кварталах.
