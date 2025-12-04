Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ запускали дроны с жилой многоэтажки в Димитрове и поплатились

Украинские подразделения в Димитрове (Мирноград) в ДНР разместили позиции для запуска беспилотников прямо на крыше жилой многоэтажки. Это следует из видео Минобороны.

Источник: Life.ru

Военное ведомство опубликовало ролик, на котором операторы БПЛА 27-й гвардейской мотострелковой дивизии наносят удар по пункту управления дронами. На кадрах видно, как объект был уничтожен.

Работа российских беспилотных систем. Видео © Минобороны России.

Судя по опубликованной записи, позиция находилась на плоской кровле жилого дома. Согласно сообщению Минобороны, удар был нанесён расчётом беспилотников группировки «Центр». Само видео демонстрирует работу операторов и момент точного поражения цели.

Ранее Минобороны РФ неоднократно заявляло о подобной тактике размещения военных объектов ВСУ в жилых кварталах.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше