Путин пошутил про длительность встречи с Уиткоффом и зятем Трампа

Владимир Путин назвал встречу со Стивеном Уиткоффом полезной.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Путин пошутил про свою встречу со спецпосланником лидера США Стивеном Уиткоффом, а также с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и заявил, что переговоры были слишком долгими.

«Она (встреча — прим. ред.) и мне надоела уже — пять часов!», — сказал глава государства в беседе с India Today.

Телеведущая спросила у Владимира Путина: «Пять часов? Уиткофф и Кушнер?».

«Да. А я один. Представляете, безобразие какое? Но если говорить серьезно, она была очень полезной», — отметил президент.

Напомним, Владимир Путин встретился со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле 2 декабря. С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Переговоры длились около пяти часов.

