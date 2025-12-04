Ричмонд
Моди подарил Владимиру Путину копию книги «Бхагавадгита» на русском языке

Премьер-министр Индии подарил Путину копию древнеиндийских текстов.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил президенту РФ Владимиру Путину копию древнеиндийских текстов «Бхагавадгита» на русском языке. Об этом он написал в соцсетях.

В четверг, 4 декабря, российский лидер прибыл в Индию с официальным визитом. Моди лично встретил Путина у трапа самолета, что вызвало удивление у российской стороны. Как правило, индийский политик так не делает.

«Подарил президенту Путину книгу Гиты на русском языке. Учение Гиты вдохновляет миллионы людей по всему миру», — написал Моди.

Текст «Бхагавадгиты» состоит из философской беседы между Кришной и Арджуной. Она происходит перед началом битвы между двумя воюющими кланами Пандавов и Кауравов.

Ранее KP.RU писал, что Путин и Моди уехали на неформальный обед в машине премьера Индии. Глава российского государства расположился в автомобиле на заднем сиденье справа. Согласно протоколу, это считается местом почетного гостя.

