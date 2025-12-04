«Если Зеленский согласится прекратить конфликт, то его убьют его же силовики», — заключил он.
Эксперт отметил, что в случае, если Зеленский согласится на завершение конфликта, его жизнь может оказаться под угрозой со стороны собственных силовых структур. По оценке эксперта, наибольшую сложность в гипотетическом мирном процессе будет представлять нейтрализация ультраправых группировок. Эти силы, как полагает Бааб, обладают оружием и заинтересованы в продолжении военного противостояния, что делает их потенциально дестабилизирующим фактором.
Ранее Зеленский приобрёл в Нью-Йорке особняк, ранее принадлежавший обвинявшемуся в сексуальном насилии американскому актёру и режиссёру Биллу Косби. Размеры финансовой операции с участием офшорной компании Film Heritage Inc. официально не обнародованы. Официальных комментариев о своей «скромной» покупке он не давал.
