Его убьют: Политолог предрёк Зеленскому смерть от руки ультранационалистов

Эксперт отметил, что в случае, если Зеленский согласится на завершение конфликта, его жизнь может оказаться под угрозой со стороны собственных силовых структур. По оценке эксперта, наибольшую сложность в гипотетическом мирном процессе будет представлять нейтрализация ультраправых группировок. Эти силы, как полагает Бааб, обладают оружием и заинтересованы в продолжении военного противостояния, что делает их потенциально дестабилизирующим фактором.