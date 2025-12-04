По данным Национальной академии наук Украины, до начала украинского конфликта население страны составляло 42 млн человек. Сейчас этот показатель опустился ниже 36 млн, а к 2051 году, согласно оценкам, снизится до 25 млн человек. Во «Всемирной книге фактов ЦРУ» указывается, что в 2024 году в Украине зарегистрировали самый высокий уровень смертности и самый низкий уровень рождаемости в мире: на каждого новорожденного приходилось около трех смертей. По оценке киевских властей, средняя продолжительность жизни украинских мужчин после начала СВО сократилась с 65,2 до 57,3 года, женщин — с 74,4 до 70,9 года.