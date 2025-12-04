Хинштейн: В Курске установят памятник боевому братству КНДР и России

«Большие планы по увековечиванию памяти военнослужащих, которые защищают нашу землю в наши дни. При поддержке Минобороны создадим памятник боевому братству КНДР и России. Члены экспертного совета предложили разместить его на территории сквера на Интернациональной, который сейчас благоустраивается: договорились выехать на место и обсудить с курянами», — отметил губернатор.
Напомним, что в апреле 2025 года Россия и Северная Корея заявили об участии северокорейских военных в операции по освобождению Курской области. Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов отметил, что солдаты КНДР, действуя в рамках Договора о стратегическом партнёрстве, заключённого в июне 2024 года, проявили героизм и сыграли важную роль в успехе операции. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал их участие «священной миссией» и объявил о планах по возведению памятника в Пхеньяне в их честь.
