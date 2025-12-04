Хинштейн: В Курске установят памятник боевому братству КНДР и России

Напомним, что в апреле 2025 года Россия и Северная Корея заявили об участии северокорейских военных в операции по освобождению Курской области. Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов отметил, что солдаты КНДР, действуя в рамках Договора о стратегическом партнёрстве, заключённого в июне 2024 года, проявили героизм и сыграли важную роль в успехе операции. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал их участие «священной миссией» и объявил о планах по возведению памятника в Пхеньяне в их честь.