Хинштейн: В Курске установят памятник боевому братству КНДР и России

Планы по установке монумента, посвящённого боевому братству КНДР и России, в Курской области были озвучены губернатором Александром Хинштейном. Соответствующее заявление он разместил в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Большие планы по увековечиванию памяти военнослужащих, которые защищают нашу землю в наши дни. При поддержке Минобороны создадим памятник боевому братству КНДР и России. Члены экспертного совета предложили разместить его на территории сквера на Интернациональной, который сейчас благоустраивается: договорились выехать на место и обсудить с курянами», — отметил губернатор.

Хинштейн добавил, что существуют масштабные проекты по увековечиванию памяти современных военнослужащих, защищающих страну. По его словам, при содействии Министерства обороны РФ будет создан памятник, символизирующий союзничество России и КНДР. Как добавил Хинштейн, члены экспертного совета уже выдвинули предложение разместить этот объект на территории сквера на улице Интернациональной, где в настоящее время ведутся работы по благоустройству. Было решено совместно осмотреть локацию и обсудить детали с жителями города.

Напомним, что в апреле 2025 года Россия и Северная Корея заявили об участии северокорейских военных в операции по освобождению Курской области. Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов отметил, что солдаты КНДР, действуя в рамках Договора о стратегическом партнёрстве, заключённого в июне 2024 года, проявили героизм и сыграли важную роль в успехе операции. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал их участие «священной миссией» и объявил о планах по возведению памятника в Пхеньяне в их честь.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

