В МВФ напомнили о международном праве в отношении активов РФ

В МВФ заявили, что действия с замороженными активами РФ должны отвечать национальному праву.

Источник: Аргументы и факты

Международный валютный фонд (МВФ) выступает за соответствие международному праву любых действий с замороженными активами РФ, сообщила представитель фонда Джули Козак, пишет ТАСС.

«Персонал и руководство МВФ последовательно рекомендуют, чтобы любые действия, связанные с использованием замороженных активов России, соответствовали международному и национальному праву и не подрывали функционирование международной валютной системы», — заявила Джули Козак.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия готовит ответные меры на случай, если Евросоюз решит изъять замороженные активы страны. Отмечается, что Еврокомиссия предложила два варианта поддержки Украины в 2026—2027 годах, в частности, за счет активов РФ.

