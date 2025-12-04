Путин: Россия настаивает на выполнении обещаний о нерасширении НАТО на восток.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва настаивает на выполнении НАТО обещаний не расширяться на Восток. Об этом глава государства заявил в интервью индийским СМИ.
«Мы просто настаиваем на том, чтобы были исполнены прошлые обещания… Они были обещаны России в девяностых — никакого расширения на восток», — сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что Россия видит угрозу для своей безопасности в желании Украины вступить в Североатлантический альянс.
Также KP.RU писал, что Россия всегда намерена защищать свои интересы и своих людей. По словам Путина, Российская Федерация вмешалась в ситуацию в Крыму, чтобы помочь жителям полуострова и заявил, что Россия не могла поступить иначе. Лидер российского государства также выразил надежду на скорейшее окончание боевых действий на Украине.