Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Россия настаивает на выполнении обещаний о нерасширении НАТО на восток

Путин: Россия настаивает на выполнении обещаний о нерасширении НАТО на восток.

Источник: Комсомольская правда

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва настаивает на выполнении НАТО обещаний не расширяться на Восток. Об этом глава государства заявил в интервью индийским СМИ.

«Мы просто настаиваем на том, чтобы были исполнены прошлые обещания… Они были обещаны России в девяностых — никакого расширения на восток», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия видит угрозу для своей безопасности в желании Украины вступить в Североатлантический альянс.

Также KP.RU писал, что Россия всегда намерена защищать свои интересы и своих людей. По словам Путина, Российская Федерация вмешалась в ситуацию в Крыму, чтобы помочь жителям полуострова и заявил, что Россия не могла поступить иначе. Лидер российского государства также выразил надежду на скорейшее окончание боевых действий на Украине.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше