Трампа вновь заметили на публике с пластырем на запястье

Глава США Дональд Трамп присутствовал на церемонии подписания мирного договора между Демократической Республикой Конго и Руандой с пластырем на правом запястье.
Этот пластырь наблюдают на его руке на протяжении нескольких дней.
Во время церемонии подписания соглашения между африканскими государствами в четверг, на правой руке Трампа опять был виден пластырь, хотя большую часть времени он старался прикрыть запястье левой рукой.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила 17 июля, что медицинское обследование выявило у Трампа хроническую венозную недостаточность. Тогда же она объяснила появление синяка на руке интенсивными ежедневными рукопожатиями президента и употреблением аспирина, который, по ее словам, входит в стандартную схему профилактики сердечных заболеваний.
2 декабря в Белом доме заявили, что вскоре опубликуют результаты медосмотра Трампа.