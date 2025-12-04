Трампа вновь заметили на публике с пластырем на запястье

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила 17 июля, что медицинское обследование выявило у Трампа хроническую венозную недостаточность. Тогда же она объяснила появление синяка на руке интенсивными ежедневными рукопожатиями президента и употреблением аспирина, который, по ее словам, входит в стандартную схему профилактики сердечных заболеваний.