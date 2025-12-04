Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трампа вновь заметили на публике с пластырем на запястье

Президент США носит пластырь на публике уже несколько дней подряд.

Источник: Аргументы и факты

Глава США Дональд Трамп присутствовал на церемонии подписания мирного договора между Демократической Республикой Конго и Руандой с пластырем на правом запястье.

Этот пластырь наблюдают на его руке на протяжении нескольких дней.

Во время церемонии подписания соглашения между африканскими государствами в четверг, на правой руке Трампа опять был виден пластырь, хотя большую часть времени он старался прикрыть запястье левой рукой.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила 17 июля, что медицинское обследование выявило у Трампа хроническую венозную недостаточность. Тогда же она объяснила появление синяка на руке интенсивными ежедневными рукопожатиями президента и употреблением аспирина, который, по ее словам, входит в стандартную схему профилактики сердечных заболеваний.

2 декабря в Белом доме заявили, что вскоре опубликуют результаты медосмотра Трампа.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше