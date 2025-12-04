Дубинский: Умеров под предлогом командировок скрывается от НАБУ

Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров использует командировки, чтобы скрыться от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которое готовится предъявить ему обвинение, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене.
«С момента бегства с Украины в середине ноября, блуждающий татарин Умеров якобы на пару дней прилетал в Украину, но это неправда», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Дубинского, третью неделю он «пересиживает “миндичгейт” то в Турции, то в США, то в Европе».
«Делает вид, что ведет переговоры. На самом деле — скрывается от подозрения НАБУ», — указал парламентарий.
Ранее украинский депутат Марьяна Безуглая предложила делать ставки, вернется ли Умеров в страну.
Издание Clash Report писало, что секретарь СНБО Украины отказался возвращаться в страну на фоне громкого коррупционного скандала в сфере энергетики. По данным журналистов, Умеров лично сообщил главе киевского режима Зеленскому о своем решении.
Напомним, Умеров на фоне слухов о его причастности к коррупционному скандалу в середине ноября отправился в Турцию, а оттуда — в Катар. Затем в качестве члена украинской делегации на переговорах по урегулированию на Украине побывал в Женеве, Флориде, а потом — на встрече в Брюсселе.