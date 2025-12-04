Еврокомиссар Кубилюс заявил, что Европе нужен свой план по Украине

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Европе следует иметь собственный план урегулирования ситуации на Украине.
«ЕС по меньшей мере должен быть готов играть значимую роль в геополитических событиях, включая наличие собственных планов по достижению мира на Украине и их обсуждение с трансатлантическими партнерами», — сказал Кубилюс в интервью газете Politico.
По его мнению, должны обсуждаться два плана: европейский и другой, «возможно, подготовленный американскими друзьями».
Ранее сообщалось, что Европа ждет в стороне, пока РФ и США пытаются достичь мира.