«Безобразие какое!» Путин пошутил про пятичасовую встречу с Уиткоффом

«Переговоры длились пять часов. Они и мне уже надоели — пять часов! Но это было необходимо», — сказал Путин в интервью телеканалу India Today.
«Пять часов! Уиткофф и Кушнер?» — удивились журналисты.
«Да. А я один. Представляете, какое безобразие?» — пошутил президент.
Напомним, ранее в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и советником, а также зятем Трампа Джаредом Кушнером. Центральной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине.
Стороны детально обсудили комплекс мирных инициатив, выдвинутых Вашингтоном, в том числе касающихся территориальных аспектов. Как сообщается, российская сторона выразила готовность рассмотреть часть этих предложений, в то время как другие пункты были признаны неприемлемыми. В результате переговоров РФ и США договорились продолжить диалог на экспертном уровне. Вопрос о возможной встрече на высшем уровне решено отложить до момента достижения конкретного прогресса в ходе дальнейших консультаций.
