«Безобразие какое!» Путин пошутил про пятичасовую встречу с Уиткоффом

Президент России Владимир Путин с лёгкой иронией отозвался о продолжительности своей встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером — зятем американского лидера Дональда Трампа.

Источник: Life.ru

«Переговоры длились пять часов. Они и мне уже надоели — пять часов! Но это было необходимо», — сказал Путин в интервью телеканалу India Today.

«Пять часов! Уиткофф и Кушнер?» — удивились журналисты.

«Да. А я один. Представляете, какое безобразие?» — пошутил президент.

Напомним, ранее в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и советником, а также зятем Трампа Джаредом Кушнером. Центральной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине.

Стороны детально обсудили комплекс мирных инициатив, выдвинутых Вашингтоном, в том числе касающихся территориальных аспектов. Как сообщается, российская сторона выразила готовность рассмотреть часть этих предложений, в то время как другие пункты были признаны неприемлемыми. В результате переговоров РФ и США договорились продолжить диалог на экспертном уровне. Вопрос о возможной встрече на высшем уровне решено отложить до момента достижения конкретного прогресса в ходе дальнейших консультаций.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

