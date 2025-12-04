В МИД рассказали, как Запад извратил суть ОБСЕ

Грушко отметил, что страны, стремящиеся к независимой внешней политике и действующие в своих национальных интересах, становятся объектами угроз.
«Государства, руководствующиеся национальными интересами и стремящиеся осуществлять суверенную внешнюю политику, подвергаются угрозам, шантажу, жесточайшему давлению с использованием самых низкопробных методов. ОБСЕ превращена в инструмент гибридной войны и принуждения», — заявил Грушко.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров перед заседанием Совета глав внешнеполитических ведомств ОБСЕ заявил о плачевном состоянии дел в венской организации. Он напомнил, что при создании ОБСЕ было зафиксировано политическое обязательство не строить собственную безопасность за счет других участников. По мнению Лаврова, страны коллективного Запада это обязательство не соблюдали и использовали ОБСЕ как инструмент продвижения своих интересов, одновременно расширяя влияние НАТО на восток Европы, что противоречит обещаниям, данным руководству СССР в середине 1990-х годов.
