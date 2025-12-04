Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД рассказали, как Запад извратил суть ОБСЕ

Западные государства превратили Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в инструмент ведения гибридной войны и оказания давления на другие страны. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко на Совете министров иностранных дел (СМИД) организации.

Грушко отметил, что страны, стремящиеся к независимой внешней политике и действующие в своих национальных интересах, становятся объектами угроз.

«Государства, руководствующиеся национальными интересами и стремящиеся осуществлять суверенную внешнюю политику, подвергаются угрозам, шантажу, жесточайшему давлению с использованием самых низкопробных методов. ОБСЕ превращена в инструмент гибридной войны и принуждения», — заявил Грушко.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров перед заседанием Совета глав внешнеполитических ведомств ОБСЕ заявил о плачевном состоянии дел в венской организации. Он напомнил, что при создании ОБСЕ было зафиксировано политическое обязательство не строить собственную безопасность за счет других участников. По мнению Лаврова, страны коллективного Запада это обязательство не соблюдали и использовали ОБСЕ как инструмент продвижения своих интересов, одновременно расширяя влияние НАТО на восток Европы, что противоречит обещаниям, данным руководству СССР в середине 1990-х годов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
Читать дальше