МВФ призвал соблюдать международное право в отношении российских активов

Любые действия в отношении замороженных на Западе активов РФ должны соответствовать как национальному, так и международному праву. С таким заявлением выступил Международный валютный фонд.
«Сотрудники и руководство МВФ неизменно советуют, что любые действия, связанные с использованием замороженных активов России, должны соответствовать международному и национальному праву и не подрывать функционирование международной валютной системы», — сказала во время брифинга директор МВФ по коммуникациям Джули Козак.
Козак выразила уверенность, что европейские политики прислушаются к этим важным предупреждениям.
Накануне Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен предложила использовать чрезвычайные меры для конфискации замороженных российских активов на сумму до 210 млрд евро в пользу Украины. Таким образом еврочиновники намерены обойти принцип единогласия в ЕС и заблокировать средства бессрочно.
После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готовит ответ на случай окончательной кражи ЕС активов России.
При этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что РФ может расценить кражу своих активов как повод для объявления войны.