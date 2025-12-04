МВФ призвал соблюдать международное право в отношении российских активов

«Сотрудники и руководство МВФ неизменно советуют, что любые действия, связанные с использованием замороженных активов России, должны соответствовать международному и национальному праву и не подрывать функционирование международной валютной системы», — сказала во время брифинга директор МВФ по коммуникациям Джули Козак.