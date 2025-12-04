Путин пошутил о продолжительности встречи с Уиткоффом в Кремле

Российский президент Владимир Путин пошутил о пятичасовой встрече со спецпосланником главы Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
— Встреча и мне надоела уже — пять часов! Но она была необходима, — заявил он в интервью телеканалу India Today.
— Пять часов! Уиткофф и Кушнер? — переспросили журналисты.
— Да. А я один. Представляете, безобразие какое? — пошутил глава России, передает РИА Новости.
Владимир Путин дал интервью индийским телеканалам India Today и Aaj Talk. В нем он затронул философские вопросы, касающиеся его личных взглядов и принципов, а также поговорил о спецоперации на Украине и других актуальных вопросах политической повестки. Подробности — в материале «Вечерней Москвы».
Российский лидер заявил, что он делает «то, что не имеет права не делать», отметив, что это внутреннее правило помогает ему принимать решения. Так Путин ответил на вопрос индийских журналистов о том, жалеет ли он о каких-то своих решениях на высшем посту и стал ли бы он что-либо менять, если оглянуться назад.