Путин пошутил о продолжительности встречи с Уиткоффом в Кремле

Российский лидер заявил, что он делает «то, что не имеет права не делать», отметив, что это внутреннее правило помогает ему принимать решения. Так Путин ответил на вопрос индийских журналистов о том, жалеет ли он о каких-то своих решениях на высшем посту и стал ли бы он что-либо менять, если оглянуться назад.