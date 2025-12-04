Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США заявили, что Умеров на встрече с Уиткоффом услышит позицию Кремля

Джонсон отверг возможность получения Украиной уступок на этой встрече, подчеркнув, что основные российские установки в рамках СВО хорошо известны, в том числе по вопросу территорий. Невозможно даже представить отказ Москвы от них.

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым в четверг лишь донесет до того позицию РФ по итогам переговоров в Москве, украинская сторона едва ли добьется для себя уступок, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона.

Агентство Associated Press ранее передавало, что Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер встретятся с Умеровым в четверг в Майами. Во вторник эти же представители США посетили российскую столицу, где у них состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Думаю, да. Сделать что-либо еще означало бы навредить процессу переговоров», — сказал Джонсон, отвечая на вопрос, будет ли на этой встрече изложена позиция РФ по итогам переговоров в Москве.

Джонсон отверг возможность получения Украиной уступок на этой встрече, подчеркнув, что основные российские установки в рамках СВО хорошо известны, в том числе по вопросу территорий. Невозможно даже представить отказ Москвы от них. -0-

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше