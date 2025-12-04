В США заявили, что Умеров на встрече с Уиткоффом услышит позицию Кремля

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым в четверг лишь донесет до того позицию РФ по итогам переговоров в Москве, украинская сторона едва ли добьется для себя уступок, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона.
Агентство Associated Press ранее передавало, что Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер встретятся с Умеровым в четверг в Майами. Во вторник эти же представители США посетили российскую столицу, где у них состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Думаю, да. Сделать что-либо еще означало бы навредить процессу переговоров», — сказал Джонсон, отвечая на вопрос, будет ли на этой встрече изложена позиция РФ по итогам переговоров в Москве.
Джонсон отверг возможность получения Украиной уступок на этой встрече, подчеркнув, что основные российские установки в рамках СВО хорошо известны, в том числе по вопросу территорий. Невозможно даже представить отказ Москвы от них. -0-