«Кто работал в спецслужбах, вы или я?» Путин пошутил, что индийские журналисты следят за ним

Российский президент Владимир Путин после записи интервью с журналистами India Today, назвал тех шпионами. Разговор с телеведущими и руководством телеканала опубликован на сайте Кремля.

Источник: Life.ru

Путин пошутил, что индийские журналисты следят за ним. Видео © Kremlin.ru.

Одна из журналисток задала вопрос, как президент отдыхает и планирует ли он отдохнуть на Новый год или же Рождество, отметив, что они «три дня следили» за главой государства.

«Кто работал в спецслужбах: я или вы? Вы за мной следите три дня», — пошутил в ответ Путин.

Ранее Путин в интервью индийскому телеканалу поделился ключевым принципом принятия решений. Глава государства заявил, что он не видит смысла в сожалениях о прошлых действиях и их пересмотре. По словам президента, его ключевое правило заключается в том, чтобы делать то, что он «не имеет права не делать».

Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил Владимира Путина по его прилёту в Нью-Дели, что является редкостью даже для крупных международных визитов. Приём на взлётной полосе на авиабазе ВВС Индии Палам стал неожиданностью для российской делегации. В Кремле отметили, что решение Моди встретить Путина лично у трапа было внезапным и заранее неизвестным. Визит президента РФ в Индию рассчитан на два дня.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

