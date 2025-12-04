«Кто работал в спецслужбах, вы или я?» Путин пошутил, что индийские журналисты следят за ним

Путин пошутил, что индийские журналисты следят за ним. Видео © Kremlin.ru.
Одна из журналисток задала вопрос, как президент отдыхает и планирует ли он отдохнуть на Новый год или же Рождество, отметив, что они «три дня следили» за главой государства.
«Кто работал в спецслужбах: я или вы? Вы за мной следите три дня», — пошутил в ответ Путин.
Ранее Путин в интервью индийскому телеканалу поделился ключевым принципом принятия решений. Глава государства заявил, что он не видит смысла в сожалениях о прошлых действиях и их пересмотре. По словам президента, его ключевое правило заключается в том, чтобы делать то, что он «не имеет права не делать».
Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил Владимира Путина по его прилёту в Нью-Дели, что является редкостью даже для крупных международных визитов. Приём на взлётной полосе на авиабазе ВВС Индии Палам стал неожиданностью для российской делегации. В Кремле отметили, что решение Моди встретить Путина лично у трапа было внезапным и заранее неизвестным. Визит президента РФ в Индию рассчитан на два дня.
