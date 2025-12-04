«Кто работал в спецслужбах, вы или я?» Путин пошутил, что индийские журналисты следят за ним

Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил Владимира Путина по его прилёту в Нью-Дели, что является редкостью даже для крупных международных визитов. Приём на взлётной полосе на авиабазе ВВС Индии Палам стал неожиданностью для российской делегации. В Кремле отметили, что решение Моди встретить Путина лично у трапа было внезапным и заранее неизвестным. Визит президента РФ в Индию рассчитан на два дня.