«Безобразие какое»: Владимир Путин пошутил на тему длительности встречи с Уиткоффом и Кушнером

Российский лидер Владимир Путин пошутил относительно прошедшей встречи с представителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Переговоры, состоявшиеся 2 декабря в Москве, президент с иронией назвал слишком долгими.
«Она (встреча, — прим. ред) и мне надоела уже — пять часов!» — пошутил Владимир Путин во время своего интервью телеканалу India Today.
На что ведущая переспросила о длительности встречи, а также о ее составе:
— «Пять часов? Уиткофф и Кушнер?», — «Да, а я один», — ответил Путин, и с иронией назвал ситуацию безобразием.
Тем не менее, российский президент уже серьезно отметил, что встреча с представителями США была полезной.
Напомним, Владимир Путин в начале недели принимал в Москве спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Американцы прилетели для обсуждения мирного плана по Украине. Российский президент беседовал с ними около пяти часов. Об итогах встречи подробнее здесь на KP.RU.