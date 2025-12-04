Сильный снегопад обрушился на Сеул. Власти выпустили предупреждение о стихийном бедствии

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый в сезоне сильный снегопад накрыл cтолицу Республики Корея и прилегающие районы в четверг, что побудило власти выпустить экстренное предупреждение о стихийном бедствии и подготовиться к возможным нарушениям в работе транспорта. Об этом пишет Yonhap.
По данным Национального метеорологического агентства, в Сеуле и провинции Кенги сильный снег начался поздно днем, местами с накоплением более 5 см в час.
Правительство выпустило предупреждение о стихийном бедствии, чтобы уведомить население о возможных транспортных затруднениях в часы вечернего часа пик, и повысило уровень предупреждения о сильном снегопаде.
Министерство внутренних дел перевело Центральный штаб по борьбе с чрезвычайными ситуациями и обеспечению безопасности на минимальный уровень реагирования — уровень 1.
Некоторые участки дорог были закрыты из-за опасных условий.
Снег или дождь ожидаются в центральных регионах страны в течение ночи. -0-