Китай выделит сектору Газа $100 млн на гуманитарную помощь

Си Цзиньпин сделал это заявление на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном после их встречи в Пекине.

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит $100 млн для смягчения гуманитарного кризиса в секторе Газа и поддержки усилий по его восстановлению. Об этом информирует Казинформ.

Си Цзиньпин сделал это заявление на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном после их встречи в Пекине.

Председатель КНР заявил французскому президенту, что Китай по-прежнему привержен делу мира в секторе Газа.

Помощь объявлена на фоне заявления Китая и Франции о расширении сотрудничества и призыва к «многостороннему дипломатическому подходу». Китай подчеркнул, что выступает за «справедливое, устойчивое и всестороннее урегулирование палестинского вопроса».

Как сообщает агентство WAFA, президент Палестины Махмуд Аббас направил Си Цзиньпину письмо, в котором выразил благодарность за это обещание.

Ранее сообщалось, что Израиль откроет КПП «Рафах» для выезда жителей Газы в Египет. -0-

