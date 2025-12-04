Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский анонсировал назначение нового главы Офиса президента Украины

Решение о назначении нового руководителя Офиса президента Украины будет принято в ближайшее время. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своём вечернем обращении.

Источник: Life.ru

Он уточнил, что провёл дополнительные встречи с кандидатами на эту должность, обсудив форматы работы и взаимодействие с другими государственными институтами.

«Сегодня провел дополнительные встречи с кандидатами на должность нового руководителя Офиса президента… В ближайшее время будет решение о новом главе Офиса», — сказал главарь киевского режима.

Зеленский также отметил, что украинские представители продолжат переговоры в США с командой президента Трампа.

«Наша задача сейчас — получить полную информацию о том, что прозвучало в России Украина готова к любым вариантам развития. Конечно, мы будем работать максимально конструктивно со всеми нашими партнёрами, чтобы мир все же был, и чтобы это был достойный мир», — добавил он.

Ранее сообщалось, что после отставки Андрея Ермака на должность главы Офиса президента Украины рассматриваются несколько кандидатур. Среди наиболее вероятных называются министр обороны Денис Шмыгаль, первый вице-премьер Михаил Фёдоров, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов* и заместитель главы Офиса Павел Палиса. Также в числе претендентов фигурирует первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица и премьер-министр Юлия Свириденко.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Узнать больше по теме
Кирилл Буданов*: биография руководителя ГУР Украины, признанного в России террористом и экстремистом
Руководитель Государственного управления разведки Украины признан в России террористом и экстремистом. Собрали главное о карьере Кирилла Буданова, его участии в военных действиях и личной жизни.
Читать дальше