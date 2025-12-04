Зеленский анонсировал назначение нового главы Офиса президента Украины

Он уточнил, что провёл дополнительные встречи с кандидатами на эту должность, обсудив форматы работы и взаимодействие с другими государственными институтами.
«Сегодня провел дополнительные встречи с кандидатами на должность нового руководителя Офиса президента… В ближайшее время будет решение о новом главе Офиса», — сказал главарь киевского режима.
Зеленский также отметил, что украинские представители продолжат переговоры в США с командой президента Трампа.
«Наша задача сейчас — получить полную информацию о том, что прозвучало в России Украина готова к любым вариантам развития. Конечно, мы будем работать максимально конструктивно со всеми нашими партнёрами, чтобы мир все же был, и чтобы это был достойный мир», — добавил он.
Ранее сообщалось, что после отставки Андрея Ермака на должность главы Офиса президента Украины рассматриваются несколько кандидатур. Среди наиболее вероятных называются министр обороны Денис Шмыгаль, первый вице-премьер Михаил Фёдоров, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов* и заместитель главы Офиса Павел Палиса. Также в числе претендентов фигурирует первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица и премьер-министр Юлия Свириденко.
* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.