Губернатор Юрий Слюсарь в прямом эфире анонсировал строительство новых школ и поликлиник в Ростове

Ключевыми темами стали дефицит социальной инфраструктуры в новых микрорайонах Ростова-на-Дону и проблемы общественного транспорта. Одним из главных решений станет возведение школы в микрорайоне «Вертолетное поле». Уже в 2026 году для оперативного решения проблемы там появится современная модульная школа на 800 учеников.
«Это, конечно, не решит проблему дефицита школьных мест полностью, но снимет остроту, разместив детей в шаговой доступности от дома», — отметил губернатор.
Он уточнил, что открытие полноценной школы на 1340 мест запланировано к 2028 году. Не менее важные изменения коснутся сферы здравоохранения. В 2026 году в отдаленном Суворовском микрорайоне начнет работать модульная поликлиника на 250 посещений в смену.
«Для такого крупного жилого массива это абсолютно неприемлемо», — заявил Юрий Слюсарь о текущей ситуации с медицинским обслуживанием, пообещав, что новая поликлиника «обязательно будет».
Особое внимание в эфире было уделено транспортным проблемам. Губернатор сообщил о планах привести в порядок все 1800−1900 остановок общественного транспорта в городе и усилить контроль за выделенными полосами.
«Наша задача заключается в том, чтобы большее количество людей пользовалось общественным транспортом», — подчеркнул он.
А для борьбы с дефицитом водителей, из-за которого на линию выходит лишь около 55% автобусов, по словам губернатора власти планируют активнее привлекать к профессии женщин и расширять программы обучения.
Прямой эфир программы «Юрий Слюсарь. Разговор напрямую» транслировался 4 декабря с 17:00 на сайте Правительства Ростовской области и в социальной сети «ВКонтакте».
В рамках прямой линии, которая длилась около двух часов, поступило около 1000 обращений от жителей региона. Наиболее активными оказались ростовчане, а самыми частыми темами стали вопросы ЖКХ, дорог и работы общественного транспорта.