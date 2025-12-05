Губернатор Юрий Слюсарь в прямом эфире анонсировал строительство новых школ и поликлиник в Ростове

Он уточнил, что открытие полноценной школы на 1340 мест запланировано к 2028 году. Не менее важные изменения коснутся сферы здравоохранения. В 2026 году в отдаленном Суворовском микрорайоне начнет работать модульная поликлиника на 250 посещений в смену.