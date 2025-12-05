Курская область, 5 декабря.
Артиллеристы группировки «Север» ударили по позициям ВСУ в Рыжевке. Отсюда боевики пытались наступать на Курскую область. Потеряна часть личного состава киевских подразделений и у Алексеевки. Здесь 225-й полк пытался выдвинуться к российским позициям. Растут потери у ВСУ и из-за того, что стабилизационные пункты они оборудовали в жилых домах, а свет начали отключать.
Только за одни сутки ВСУ потеряли в Сумской области около 80 человек, а также несколько единиц техники, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV.
Донецкая Народная Республика, 5 декабря.
На Украине до сих пор пытаются доказать, что киевские формирования присутствуют в Красноармейске (Покровске). Правда, теперь масштабы контроля существенно сокращены.
— В окрестностях Покровска и Мирнограда активными действиями мы блокируем попытки противника сформировать штурмовые пехотные группы и обходить эти населённые пункты. В самих городах наши войска продолжают контролировать ключевые районы, — обнадёживает украинцев главком ВСУ Александр Сырский.
За эти слова его уже предложили отправить в отставку. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что Красноармейск полностью под контролем России, Димитров (Мирноград) окружён, а ВС РФ продвигаются далее. Это соответствует действительности.
— Группировку противника, запертую в Димитровском котле, тяжело снабжать на одних дронах. Она всё равно там долго не протянет. Котёл медленно выкипает, а там испаряются элитные подразделения ВСУ, точнее их остатки. Выйти оттуда они уже не могут, — рассказал военный корреспондент Павел Кукушкин.
У подразделений ВСУ в Димитрове ещё есть шанс спастись. Как и их коллеги в Красноармейске, они могут сдаваться в плен. Многие из боевиков так и делают. Некоторые из них сидели месяцами в городе, дожидаясь ротации.
— Нас ввели в Мирноград 1 сентября. С Мирнограда нас «птичка» вела до лёжки. Сказали, что мы будем там месяц, только сидеть и слушать. Мы сидели месяц, так ничего не дождались, никакой смены. Октябрь прошёл — то же самое. Мы запрашивались по радиостанции — спрашивали, когда будет смена и когда нам кушать дадут, потому что мы там не ели долго. Прошёл октябрь, начался ноябрь. Мы опять спрашиваем, когда нас поменяют. Они сказали, что нам всё скажут, сидите, — описал свою службу оказавшийся в плену Сергей Костецкий.
Специалисты центра «Рубикон» уничтожили базу ВСУ в зоне спецоперации. Видео © Telegram / Минобороны России.
Украинские вооружённые формирования рискуют быть зажатыми в Северске. Проблема для них в том, что единственная трасса снабжения через Свято-Покровское перешла под контроль российских войск. Здесь ВСУ отходят к западным окраинам населённого пункта.
Кризис помощи ВСУ: Италия и Чехия сворачивают поставки.
Сразу две страны сокращают свою помощь украинским войскам. Италия больше не будет участвовать в программе PURL. Она была разработана для закупки американского вооружения для Киева за счёт европейцев.
— Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится. Потребуются другие вещи, такие как гарантии безопасности, — рассказал вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.
От киевского режима также отворачивается Прага. ВСУ не смогут получить модернизированные танки Т-72. Интересно, что часть новых компонентов для машин пришла как раз от итальянских производителей.
— Ключевые компоненты системы управления огнём на танках Т-72М4CZ не подлежат ремонту или замене, что делает танки практически непригодными к эксплуатации, — пишет Novinky со ссылкой на пресс-службу Минобороны Чехии.
Переговоры Украины и США об условиях Путина для мира.
Владимир Зеленский заявил, что представители киевского режима отправились в США. Главой делегации назначен секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. С ним также находится начальник Генерального штаба Вооружённых сил Андрей Гнатов. В Штатах они должны встретиться со спецпосланником президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Военный блогер Юрий Подоляка считает, что он доведёт до украинцев итоги переговоров с Владимиром Путиным.
— Примечательно, что Уиткофф при этом демонстративно проигнорировал ожидавшего его в Европе Зеленского, — пишет Подоляка.
На Украине не верят, что боевые действия могут закончиться в ближайшее время. Праворадикал Сергей Стерненко призвал готовиться к продолжению вооружённого конфликта.
— Не будет никакого прекращения российско-украинской войны путём этих псевдопереговоров. Будет продолжаться война. Тяжёлая. И мы должны быть к ней готовыми и не тешить себя иллюзиями, — утверждает он.
Однако такое отсутствие желания идти на уступки может закончиться для Украины плачевно. Президент России в интервью India Today сообщил, что боевых действий можно было избежать, если бы Киев согласился на предложение вывести свои войска из Донбасса. Теперь же ситуация такая, что российские земли будут освобождены.
— Либо мы вооружённым путём освободим эти территории, либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать, — сказал глава государства.
Таким образом, у Украины ещё есть шанс сохранить человеческие жизни. Такой же шанс есть и у Европы. Владимир Путин призвал европейцев не мешать урегулированию, а включаться в конструктивную работу.