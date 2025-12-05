Новости СВО. ВСУ в котле под Мирноградом, снабжение Северска перекрыто, Путин напомнил Киеву о неминуемом освобождении Донбасса, 5 декабря

— Нас ввели в Мирноград 1 сентября. С Мирнограда нас «птичка» вела до лёжки. Сказали, что мы будем там месяц, только сидеть и слушать. Мы сидели месяц, так ничего не дождались, никакой смены. Октябрь прошёл — то же самое. Мы запрашивались по радиостанции — спрашивали, когда будет смена и когда нам кушать дадут, потому что мы там не ели долго. Прошёл октябрь, начался ноябрь. Мы опять спрашиваем, когда нас поменяют. Они сказали, что нам всё скажут, сидите, — описал свою службу оказавшийся в плену Сергей Костецкий.