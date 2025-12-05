Путин указал на необходимость пользоваться современными средствами для контакта с молодёжью

Президент России Владимир Путин призвал использовать современные средства, в том числе Telegram и другие мессенджеры, для контакта с молодым поколением. Эту тему он затронул в интервью каналу India Today.
«Эти мессенджеры — Telegram и так далее — используются для того, чтобы как-то влиять на молодежную среду», — сказал российский лидер, подчеркнув, что в противопоставлении молодого и старшего поколений нет ничего нового, однако нюанс заключается в использовании технологий.
Путин указал на важность постоянного контакта с молодёжью и использования современных средств доведения до них информации. Также он призвал работать с молодым поколением в социальных сетях.
Ранее выяснилось, что молодежь в выходные тратит в Сети на 40% больше времени, чем старшее поколение.
Тем временем психолог Ахметова заявила, что запрет на соцсети не поможет оградить детей и подростков от вредного контента, напротив, такое решение может спровоцировать рост интереса у соцсетям среди молодежи.
Напомним, экс-премьер министр РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин предложил альтернативу полной блокировке популярного мессенджера. Это может быть точечная блокировка экстремистского контента, что технологически осуществимо, считает он.