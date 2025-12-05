Госдеп США одобрил возможную продажу Канаде боеприпасов на $2,68 млрд

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Канаде боеприпасов, включая авиабомбы, и сопутствующего материально-технического обеспечения на $2,68 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.