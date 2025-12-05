Ричмонд
Госдеп США одобрил возможную продажу Канаде боеприпасов на $2,68 млрд

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Канаде боеприпасов, включая авиабомбы, и сопутствующего материально-технического обеспечения на $2,68 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как говорится в заявлении, власти Канады ранее запросили у США, в частности, авиабомбы BLU-117, BLU-109, BLU-111 и GBU-39, различное связанное с ними оборудование, а также учебные боеприпасы.

В документе подчеркивается, что «предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку укрепит боевой потенциал союзника по НАТО».

Администрация США уже уведомила Конгресс о решении одобрить возможную продажу упомянутых вооружений. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

В начале октября Госдеп также одобрил возможную продажу Канаде реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, боеприпасов и сопутствующего материально-технического обеспечения за $1,75 млрд. -0-

