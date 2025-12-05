Ричмонд
Трамп шутливо вставил свое имя в название Кеннеди-центра

Президент США сразу же уточнил, что сказал это не всерьёз.

Источник: Аргументы и факты

Американский президент Дональд Трамп во время публичного выступления сделал ироничное замечание о названии главного культурного центра Вашингтона — учреждения, носящего имя Джона Кеннеди.

Высказываясь о предстоящем мероприятии, он в шутку включил собственную фамилию в его название, после чего сразу же уточнил, что сказал это не всерьёз.

Поводом для такой реплики стала предстоящая жеребьёвка матчей мирового футбольного первенства, которая должна пройти в стенах этого центра. Трамп продолжил поддерживать комический тон, утверждая, что допустил «страшную ошибку», играя на контрасте между официальностью события и своей импровизацией.

Этому эпизоду предшествовало недавнее решение Госдепартамента, который изменил название созданного в 1984 году Института мира США, дополнив его именем действующего президента.

Ранее сообщалось, что Трамп опроверг информацию о его планах назвать в свою честь бальный зал, который собираются построить на месте Восточного крыла Белого дома.

