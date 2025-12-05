Клеточную терапию болезни Альцгеймера разработают в ближайшие годы

До 2020 года биологи пытались добиться этого при помощи подходов, похожих по своей сути на трансплантацию костного мозга, однако ни один из них не обладал достаточной эффективностью для того, чтобы применяться для терапии. Эта ситуация изменилась после того, как нейрофизиологи обнаружили, что клетки микроглии массово гибнут без каких-либо внешних вмешательств, если заблокировать в них работу гена CSF1R.