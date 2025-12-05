Глава немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, в свою очередь, 15 сентября рассказал, что враждебное отношение Мерца к России может быть связано с тем, что он слышал в детстве от членов семьи про Советский Союз и военные годы. Политик уточнял, что у канцлера «словно есть личные причины быть против России», а также негативно высказываться о государстве.