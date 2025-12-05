Таким образом глава РФПИ прокомментировал статью немецкого журнала Der Spiegel, в которой говорится, что Мерц призвал президента Украины Владимира Зеленского быть «чрезвычайно осторожным в ближайшие дни».
«Вы дискредитировали себя воинственностью, саботажем мира, нереалистичными предложениями, самоубийствами западной цивилизации, миграцией, упрямой глупостью», — говорится в его сообщении в X (бывш. Twitter).
Заместитель председателя комитета Госдумы (ГД) по международным отношениям Светлана Журова 29 ноября включила главу евродипломатии Урсулу фон дер Ляйен, верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас и президента Франции Эммануэля Макрона в тройку самых враждебных к России западных политиков.
Глава немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, в свою очередь, 15 сентября рассказал, что враждебное отношение Мерца к России может быть связано с тем, что он слышал в детстве от членов семьи про Советский Союз и военные годы. Политик уточнял, что у канцлера «словно есть личные причины быть против России», а также негативно высказываться о государстве.