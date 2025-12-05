Еврокомиссар по обороне заявил, что ЕС нужен свой план по Украине

По мнению еврокомиссара, ЕС должен быть «готовым занять сильную позицию в геополитических событиях, в том числе иметь собственные планы о том, как можно достичь мира на Украине».
Как он отметил, необходима возможность обсуждать инициативу, составленную европейскими странами, помимо плана, подготовленного «американскими друзьями» Брюсселя.
Как ранее писала газета Politico, в отношениях с Вашингтоном ЕС демонстрирует «психологию слабости», в частности, это касается переговоров по урегулированию украинского кризиса и разрешения экономических проблем. Страны Европы оказались неспособны на активные действия, чтобы добиться реализации собственных интересов, отмечало издание.