«Я доволен»: Путин оценил работу российской разведки

Путин заявил, что доволен качеством работы российской разведки.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин выразил удовлетворение тем, как работает российская разведка. Эту тему он затронул в интервью каналу India Today.

«Вы знаете, мне, наверное, лучше не давать оценку эффективности работы чужих разведок, но качеством работы своей я доволен», — сказал российский лидер в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

При этом Путин отметил высокое качество работы Моссада и ЦРУ.

Также Владимир Путин назвал правило, которым руководствуется в своей работе. Он старается делать то, что не просто необходимо, а то, что не имеет права не делать. Российский лидер подчеркнул, что считает бессмысленным оглядываться назад и думать о том, что то или иное решение можно было пересмотреть.

Также в интервью индийскому каналу Путин ответил на вопрос о бессмертии, выразив надежду на увеличение продолжительности человеческой жизни на фоне достижений современной науки и медицины.

