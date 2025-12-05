«Я доволен»: Путин оценил работу российской разведки

Президент РФ Владимир Путин выразил удовлетворение тем, как работает российская разведка. Эту тему он затронул в интервью каналу India Today.
«Вы знаете, мне, наверное, лучше не давать оценку эффективности работы чужих разведок, но качеством работы своей я доволен», — сказал российский лидер в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
При этом Путин отметил высокое качество работы Моссада и ЦРУ.
Также Владимир Путин назвал правило, которым руководствуется в своей работе. Он старается делать то, что не просто необходимо, а то, что не имеет права не делать. Российский лидер подчеркнул, что считает бессмысленным оглядываться назад и думать о том, что то или иное решение можно было пересмотреть.
Также в интервью индийскому каналу Путин ответил на вопрос о бессмертии, выразив надежду на увеличение продолжительности человеческой жизни на фоне достижений современной науки и медицины.