WSJ: США укоротили разрешения на работу иностранцам до 18 месяцев

Администрация Дональда Трампа ввела обновлённые правила, касающиеся разрешений на трудоустройство для людей, ищущих убежище в США, а также участников некоторых гуманитарных программ. Согласно новым нормам, срок действия таких документов будет ограничен 18 месяцами, тогда как ранее они выдавались на пять лет, сообщает газета Wall Street Journal.
Как отмечают представители ведомства, изменения направлены на повышение контроля за теми, кто получает право работать в стране. Руководитель Службы гражданства и иммиграции США Джозеф Эдлоу подчеркнул, что сокращение периода действия разрешений позволит чаще отслеживать актуальный статус заявителей.
Он также напомнил, что возможность трудоустройства для иностранцев рассматривается властями США как предоставляемая государством возможность, а не гарантированное право, что, по мнению администрации, оправдывает более регулярные проверки.