WSJ: США укоротили разрешения на работу иностранцам до 18 месяцев

Администрация Дональда Трампа ввела обновлённые правила, касающиеся разрешений на трудоустройство для людей, ищущих убежище в США, а также участников некоторых гуманитарных программ. Согласно новым нормам, срок действия таких документов будет ограничен 18 месяцами, тогда как ранее они выдавались на пять лет, сообщает газета Wall Street Journal.