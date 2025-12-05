Ситуацию осложнили внутренние кадровые перестановки. Как пишет издание, сейчас вопрос находится в ведении премьер-министра Биньямина Нетаньяху, поскольку пост министра внутренних дел вакантен. Правозащитники уже бьют тревогу и призывают кабинет министров срочно продлить действие защитного статуса для украинцев. В Управлении по народонаселению и иммиграции на запрос издания ответили уклончиво, заявив, что вопрос рассматривается и решение будет объявлено в ближайшее время.
В 2022 году Израиль предоставил временную защиту и разрешение на работу тысячам украинских граждан, не имеющих права на репатриацию. Этот статус требует ежегодного продления правительством.
Ранее сообщалось, что страны Европы начали разрабатывать механизм экстрадиции украинских беженцев через Интерпол. Данная схема нужна главарю киевского режима Владимиру Зеленскому для пополнения рядов ВСУ. По словам экспертов, новой схеме уже работают Польша, Германия и Франция.
