Израиль может депортировать тысячи украинцев перед Новым годом

Примерно 25 тысяч украинских беженцев в Израиле в предновогодние дни столкнулись с жёсткой неопределённостью. Их правовой статус, предоставленный после начала боевых действий на Украине, истекает уже в декабре, а решение о его продлении власти все ещё не приняли. Таким образом их могут депортировать, сообщает Haaretz.