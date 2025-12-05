«Дорогой Мерц, вы даже не участвуете в игре. Вы дисквалифицировали себя разжиганием войны, саботажем мирного процесса, нереалистичными предложениями, самоубийством западной цивилизации, миграцией, непроходимой тупостью», — написал Дмитриев.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц позвонили Владимиру Зеленскому и заявили, что его может «предать» США в вопросах безопасности страны. Макрон подчеркнул, что экс-комику может грозить «большая опасность», если США не будут выполнять обязательства. Мерц согласился с французским лидером и отметил необходимость в осторожности, имея в виду спецпосланника США Дональда Трампа.
