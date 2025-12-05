Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: Мерц сам отстранил себя от переговоров по Украине «непроходимой тупостью»

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц дисквалифицировал себя из обсуждения по Украине разжиганием войны и саботажем мира. Так глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X прокомментировал публикацию Der Spiegel, где Мерц заявил, что Владимир Зеленский должен быть осторожен с делегацией США.

Источник: Life.ru

«Дорогой Мерц, вы даже не участвуете в игре. Вы дисквалифицировали себя разжиганием войны, саботажем мирного процесса, нереалистичными предложениями, самоубийством западной цивилизации, миграцией, непроходимой тупостью», — написал Дмитриев.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц позвонили Владимиру Зеленскому и заявили, что его может «предать» США в вопросах безопасности страны. Макрон подчеркнул, что экс-комику может грозить «большая опасность», если США не будут выполнять обязательства. Мерц согласился с французским лидером и отметил необходимость в осторожности, имея в виду спецпосланника США Дональда Трампа.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше