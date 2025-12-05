Трамп ужесточил правила для мигрантов

Как уточняется, срок действия документов будет сокращен до 18 месяцев вместо прежних пяти лет. Глава Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Джозеф Эдлоу объяснил данное решение тем, что оно позволит усилить контроль за заявителями. По его словам, иностранцы должны принимать во внимание тот факт, что «работа в США — это привилегия, а не право».