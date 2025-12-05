Ричмонд
Дмитриев заявил, что Мерц дискредитировал себя саботажем мира

Глава РФПИ обвинил канцлера Германии в подталкивании к эскалации на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев высказал мнение, что канцлер Германии Фридрих Мерц подорвал собственную репутацию политическими шагами, которые, по его оценке, препятствуют мирным усилиям.

В своем комментарии в социальной сети X* он резко раскритиковал позицию немецкого политика, обвинив его в подталкивании к эскалации, отказе от реалистичного диалога и действиях, которые, по мнению Дмитриева, ведут к деградации западной модели развития.

Поводом для его заявления стала публикация Der Spiegel, где утверждалось, что Мерц якобы предупредил Владимира Зеленского о необходимости проявлять особую осторожность в ближайшие дни при взаимодействии с представителями США.

Ранее сообщалось, что Мерц спустя полгода после вступления в должность оказался менее популярным главой немецкого правительства, чем Олаф Шольц в завершение своего канцлерского срока.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

