Спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев высказал мнение, что канцлер Германии Фридрих Мерц подорвал собственную репутацию политическими шагами, которые, по его оценке, препятствуют мирным усилиям.
В своем комментарии в социальной сети X* он резко раскритиковал позицию немецкого политика, обвинив его в подталкивании к эскалации, отказе от реалистичного диалога и действиях, которые, по мнению Дмитриева, ведут к деградации западной модели развития.
Поводом для его заявления стала публикация Der Spiegel, где утверждалось, что Мерц якобы предупредил Владимира Зеленского о необходимости проявлять особую осторожность в ближайшие дни при взаимодействии с представителями США.
Ранее сообщалось, что Мерц спустя полгода после вступления в должность оказался менее популярным главой немецкого правительства, чем Олаф Шольц в завершение своего канцлерского срока.
